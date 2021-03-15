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Психолог "сдала" полиции своего клиента-"педофила", а он оказался фантазёром-эротоманом

Мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и обожает порно.

15 марта 2021, 12:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве психолог сообщила в полицию о клиенте, который признался ей в изнасиловании восьмилетнего ребёнка. Однако, как выяснил Лайф, проверка не подтвердила сексуальных действий в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает АГН "Москва", в отдел полиции обратилась 45-летняя женщина, работающая психологом. Она пояснила, что 12 марта ей позвонил мужчина и под предлогом психологической консультации заявил, что вместе с приятелем изнасиловал восьмилетнюю девочку. Он спрашивал, нормально ли такое поведение, бывает ли инцест, и задавал другие подобные вопросы.

По данным Лайфа, правоохранители установили, что номер принадлежит 32-летнему жителю Тольятти Виталию К., который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере из-за шизофрении. Кроме того, мужчина является большим любителем порнографии. Однако информация о сексуальных действиях в отношении девочки не подтвердилась. Сейчас мужчина находится дома, задерживать его не стали. Полицейские изъяли у Виталия телефон и планшет.

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Ранее Лайф сообщал, что трое парней подозреваются в изнасиловании школьницы на вписке в Санкт-Петербурге. Мать девушки уверена, что молодые люди всё спланировали заранее и подмешали дочери снотворное, чтобы воспользоваться её бессознательным состоянием.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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