"Нужен лишь приказ": СМИ узнали о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе
Однако есть одно условие, при котором украинскую армию ждёт "провал".
Фото © Facebook / Генеральный штаб ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) приведены в полную боевую готовность и заняли все боевые позиции на линии фронта в Донбассе, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источник на передовой.
"Перемирие по факту закончилось ещё в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилёты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия", — рассказал собеседник изданию.
По его словам, бойцы вернулись на позиции, которые занимали до разведения войск. И расстояние между ними сейчас составляет всего около 400–700 метров. Более того, источник в украинском Минобороны утверждает, что в Генштабе якобы давно разработано несколько вариантов возвращения неподконтрольных Киеву территорий.
"В Генштабе внимательно изучали опыт недавней войны в Карабахе, особенно по действиям современных беспилотников, которые уже есть на вооружении ВСУ. Сейчас в наличии все условия, чтобы вернуть Украине значительную часть неподконтрольных территорий. Нужен лишь приказ главнокомандующего", — заявил собеседник.
Однако для успешного наступления украинских войск необходимо одно главное условие — невмешательство России в боевые действия, отметил собеседник. По его словам, в противном случае "наступление ВСУ будет остановлено".
Ранее в Киеве оценили вероятность вхождения Донбасса в состав России. Там считают, что Москве такое развитие событий невыгодно экономически.
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