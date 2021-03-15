Отец года: в Петербурге водитель посадил за руль маленького сына — видео
Малыш сразу же нарушил правила, поменяв ряд через сплошную линию разметки.
В Санкт-Петербурге участники движения заметили необычного водителя — за рулём одного из автомобилей сидел маленький ребёнок. Внимание автолюбителей машина привлекла тем, что начала вилять. Очевидец прислал Лайфу запись инцидента.
На кадрах видно, что малыш стоит на коленках отца и держится за руль, при этом автомобиль движется на достаточно высокой скорости. В определённый момент машина меняет ряд, обгоняя другого участника движения, но делает это, пересекая сплошную линию разметки. К счастью, водитель хотя бы включил поворотник.
Это не первый случай из Санкт-Петербурга, когда за рулём автомобиля оказываются маленькие дети. В феврале Лайф рассказывал о подобной истории, которая произошла на Малоохтинской набережной.
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