Соратники Навального подтвердили, что он находится в ИК-2 в Покрове
Завтра он должен будет принять участие в заседании суда по видеосвязи именно из этой колонии.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Соратники Алексея Навального подтвердили, что он находится в ИК-2 в Покрове. По словам главы юридического отдела ФБК* Вячеслава Гимади, осуждённый именно из этой колонии примет участие в завтрашнем заседании суда. Во вторник, 16 марта, 235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит жалобу Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением.
"Суд просил ИК-2 обеспечить участие Алексея Навального по видеосвязи. Повестка — от 1 марта", — написал Гимади в "Твиттере", приложив фото документов.
Напомним, что информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. В УФСИН заявили, что не будут публично объявлять о доставке осуждённого в колонию, а сообщат об этом только родным блогера.
В пятницу, 12 марта, адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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