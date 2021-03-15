Соратники Навального подтвердили, что он находится в ИК-2 в Покрове

Соратники Алексея Навального подтвердили, что он находится в ИК-2 в Покрове. По словам главы юридического отдела ФБК* Вячеслава Гимади, осуждённый именно из этой колонии примет участие в завтрашнем заседании суда. Во вторник, 16 марта, 235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит жалобу Навального на "бездействия следствия" по ситуации с его предполагаемым отравлением.