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IT-специалист оценил решение о предустановке российского поисковика на смартфоны

Пользователь всегда может изменить настройки гаджета, напомнил он.

15 марта 2021, 11:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Любые мероприятия, которые позволяют развиваться российским производителям, разработчикам, в том числе софта, — это, разумеется, позитивная тенденция. Об этом Лайфу заявил представитель IT-компании "Рашенсофт" Сергей Круглов, комментируя сообщения о том, что летом на смартфонах в РФ в обязательном порядке начнут предустанавливать отечественный поисковик.

По словам эксперта, сказать, как реализуют инициативу, пока не получится. Необходимо увидеть, как всё будет сделано и каким образом будет работать.

"Конечно, мы за то, чтобы наши отечественные разработчики имели возможность предлагать свои продукты для пользователя, но и при этом хотели бы, чтобы, конечно, пользователю оставалась возможность выбора, чтобы он самостоятельно определял то, каким именно браузером и поисковиком пользоваться. Если вас не устраивают настройки по умолчанию, их возможно редактировать. Установленный софт предполагает, что есть вариант его изменить, сделать так, как удобно вам", — отметил Круглов.

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Как ранее писал Лайф, на смартфонах в России начнут предустанавливать отечественный поисковик. Пользователи смогут использовать систему уже с 1 июля. К апрелю Минцифры подготовит соответствующее постановление правительства.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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