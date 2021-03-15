На смартфонах в России начнут предустанавливать отечественный поисковик
Пользователи смогут использовать систему уже с 1 июля.
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Минцифры планирует обязать производителей смартфонов выпускать устройства с установленными на них российскими поисковиками в браузере. Соответствующее постановление правительства ведомство подготовит к апрелю, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В пресс-службе министерства уточнили, что пользователи будут обеспечены возможностью пользоваться российской поисковой системой по умолчанию уже с 1 июля. Порядок её выбора установит кабмин.
Утверждается, что эта инициатива властей необходима для выравнивания условий на рынке между российскими и зарубежными игроками. В первую очередь речь идёт о поддержке "Яндекса". В самой компании отметили, что оптимальным вариантом для пользователя было бы "окно выбора" поисковика.
Эксперты предполагают, что из-за этого доходы Google снизятся и корпорация может изменить стратегию работы на российском рынке, например пересмотрев соглашения с производителями устройств.
А ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала "Яндекс" прекратить подавлять в своём поисковике конкурентов.
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