На смартфонах в России начнут предустанавливать отечественный поисковик

Минцифры планирует обязать производителей смартфонов выпускать устройства с установленными на них российскими поисковиками в браузере. Соответствующее постановление правительства ведомство подготовит к апрелю, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В пресс-службе министерства уточнили, что пользователи будут обеспечены возможностью пользоваться российской поисковой системой по умолчанию уже с 1 июля. Порядок её выбора установит кабмин.

Утверждается, что эта инициатива властей необходима для выравнивания условий на рынке между российскими и зарубежными игроками. В первую очередь речь идёт о поддержке "Яндекса". В самой компании отметили, что оптимальным вариантом для пользователя было бы "окно выбора" поисковика.

Эксперты предполагают, что из-за этого доходы Google снизятся и корпорация может изменить стратегию работы на российском рынке, например пересмотрев соглашения с производителями устройств.

А ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала "Яндекс" прекратить подавлять в своём поисковике конкурентов.

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