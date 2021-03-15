В Красноярском крае с отравлением госпитализированы учащиеся Школы космонавтики

Обстоятельства случившегося проверяют.

Из Школы космонавтики красноярского Железногорска госпитализировали троих подростков с отравлением. В минувшую субботу, 13 марта, в медпункт с жалобами на боли в животе обратились учащиеся разных возрастов — от 15 до 17 лет. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, все отравившиеся школьники накануне питались в столовой. Отмечается, что поставщиком еды является КГБУ "Центр питания". Добавим, что учащиеся находятся в Школе космонавтики круглосуточно, а значит, отравиться в другом месте они не могли.

Что послужило причиной отравления, не сообщается. Сейчас в образовательном учреждении работает специальная комиссия, которая устанавливает источник заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.