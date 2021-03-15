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Регион
Опубликовано 15 марта 2021, 07:43

В Красноярском крае с отравлением госпитализированы учащиеся Школы космонавтики

Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

Фото © ТАСС / Ермохин Сергей

Обстоятельства случившегося проверяют.

Из Школы космонавтики красноярского Железногорска госпитализировали троих подростков с отравлением. В минувшую субботу, 13 марта, в медпункт с жалобами на боли в животе обратились учащиеся разных возрастов — от 15 до 17 лет. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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По предварительным данным, все отравившиеся школьники накануне питались в столовой. Отмечается, что поставщиком еды является КГБУ "Центр питания". Добавим, что учащиеся находятся в Школе космонавтики круглосуточно, а значит, отравиться в другом месте они не могли.

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Что послужило причиной отравления, не сообщается. Сейчас в образовательном учреждении работает специальная комиссия, которая устанавливает источник заражения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске более 90 детей отравились после обеда в школьных столовых. Как выяснилось, фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции (с диагнозом "псевдотуберкулёз") были овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. В связи с этим главе сельхозкооператива уже предъявили обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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Наталья Демьянова
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