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Шесть человек погибли и более 80 пропали без вести из-за песчаной бури в Монголии

Непогода добралась и до Китая. В аэропортах Пекина отменили более 420 рейсов, а на дорогах образовались пробки.

15 марта 2021, 07:11

В Монголии из-за песчаной бури погибло шесть человек, а ещё 81 считается пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

В аэропортах Пекина из-за бедствия отменили 428 рейсов, а на дорогах столицы образовались пробки. Видео © Соцсети

Среди погибших — один ребёнок и пять пастухов. За время непогоды была получена информация о 548 пропавших без вести, однако 467 человек уже удалось обнаружить. Телеканал сообщает, что в некоторых районах на западе Монголии отмечаются масштабные отключения электроэнергии.

Песчаная буря добралась и до Китая. В аэропортах Пекина из-за бедствия отменили 428 рейсов, а на дорогах столицы образовались пробки, видимость не превышает 1000 метров. Власти города объявили жёлтый уровень опасности и рекомендовали жителям не покидать помещений без крайней необходимости.

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Ранее Лайф рассказывал, что сильнейшая песчаная буря, сопровождаемая крайне высокими температурами и сильным ветром, обрушилась на страны Персидского залива. Она длится все выходные, но уже идёт на спад.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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