Шесть человек погибли и более 80 пропали без вести из-за песчаной бури в Монголии
Непогода добралась и до Китая. В аэропортах Пекина отменили более 420 рейсов, а на дорогах образовались пробки.
In #Mongolia, #sandstorm from 13 to 15 March has caused 6 death and some 80 missing. It also caused blackout as some power network destroyed, Mongolian emergency response authority said. pic.twitter.com/rPhaU3b5qn— Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) March 15, 2021
В Монголии из-за песчаной бури погибло шесть человек, а ещё 81 считается пропавшим без вести. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.
В аэропортах Пекина из-за бедствия отменили 428 рейсов, а на дорогах столицы образовались пробки. Видео © Соцсети
Среди погибших — один ребёнок и пять пастухов. За время непогоды была получена информация о 548 пропавших без вести, однако 467 человек уже удалось обнаружить. Телеканал сообщает, что в некоторых районах на западе Монголии отмечаются масштабные отключения электроэнергии.
Песчаная буря добралась и до Китая. В аэропортах Пекина из-за бедствия отменили 428 рейсов, а на дорогах столицы образовались пробки, видимость не превышает 1000 метров. Власти города объявили жёлтый уровень опасности и рекомендовали жителям не покидать помещений без крайней необходимости.
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Ранее Лайф рассказывал, что сильнейшая песчаная буря, сопровождаемая крайне высокими температурами и сильным ветром, обрушилась на страны Персидского залива. Она длится все выходные, но уже идёт на спад.
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