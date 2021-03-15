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"В ожидании!": Меладзе и Джанабаева снова станут родителями

41-летняя певица почти до последнего скрывала беременность.

15 марта 2021, 07:07
<h2>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMbT_Wmhn7A/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">albinadzhanabaeva</a></h2>

Фото © Instagram / albinadzhanabaeva

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева опубликовала снимок с округлившимся животом и сообщила, что ждёт ребёнка. Неожиданная новость привела в восторг поклонников певицы, ведь та до последнего скрывала своё интересное положение.

На опубликованном в "Инстаграме" снимке будущая мама запечатлена уже на последних сроках беременности. На Джанабаевой — длинное чёрное платье в пол, которое подчёркивает все изгибы её фигуры.

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"В ожидании", — лаконично подписала кадр 41-летняя исполнительница.

Подписчики сразу же завалили Альбину и её знаменитого супруга поздравлениями. "Рады за вас с Валерием!", "Наша Альбиночка станет многодетной мамой!", "Какое чудо!" — написали в комментариях фанаты.

Добавим, что для Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой этот ребёнок станет третьим общим. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина.

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Ранее Лайф писал, что рэпер L'One (Леван Горозия) в третий раз станет отцом. Новостью о пополнении в семействе поделилась его супруга Анна.

Альбина Джанабаева — известная российская актриса и певица, которая родилась в Волгограде. В её жилах течёт казахская кровь отца и русская матери. Джанабаева прославилась благодаря участию в поп-группе "ВИА Гра". Но в её карьере немало других любопытных моментов, например контракт на работу с театром в Корее. Подробнее о биографии рыжеволосой красотки читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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