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В Дагестане под гружёным КамАЗом рухнул мост — видео

Без дорожного сообщения осталось три населённых пункта.

15 марта 2021, 07:23

Мост рухнул в Шамильском районе Дагестана. Видео © VK / mreporter24

Автомобильный мост обрушился в Шамильском районе Дагестана недалеко от селения Хебда. Виной всему — следовавший по нему КамАЗ. В результате три населённых пункта — Кахиб, Гоор и Хиндах — остались без дорожного сообщения.

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Управления МЧС России по Дагестану

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Управления МЧС России по Дагестану

По информации пресс-службы Управления МЧС России по региону, при обрушении моста пострадал один человек. Обстоятельства случившегося выяснят спасатели, они уже направлены к месту инцидента.

В Омске гружёный снегом КамАЗ сбил столб, и тот придавил дорожного рабочего

В Омске гружёный снегом КамАЗ сбил столб, и тот придавил дорожного рабочего

А ранее Лайф сообщал, что на трассе в Дагестане КамАЗ жёстко смял "Жигули", две женщины погибли. Ещё три человека, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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