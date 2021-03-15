В Дагестане под гружёным КамАЗом рухнул мост — видео
Без дорожного сообщения осталось три населённых пункта.
Мост рухнул в Шамильском районе Дагестана. Видео © VK / mreporter24
Автомобильный мост обрушился в Шамильском районе Дагестана недалеко от селения Хебда. Виной всему — следовавший по нему КамАЗ. В результате три населённых пункта — Кахиб, Гоор и Хиндах — остались без дорожного сообщения.
Фото предоставлено Лайфу пресс-службой Управления МЧС России по Дагестану
По информации пресс-службы Управления МЧС России по региону, при обрушении моста пострадал один человек. Обстоятельства случившегося выяснят спасатели, они уже направлены к месту инцидента.
А ранее Лайф сообщал, что на трассе в Дагестане КамАЗ жёстко смял "Жигули", две женщины погибли. Ещё три человека, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы.
Выбор редакции
Суд отобрал у россиянки троих детей из-за татуировок и розовых волос
В Грузии шесть человек пострадали в ходе конфликта между священниками и прихожанами: перила балкона не выдержали давки и рухнули вместе с людьми — видео
Момент гибели полицейского от удара отлетевшего после ДТП автомобиля попал на видео
Число выздоровевших после коронавируса россиян превысило 4 млн
В России за сутки выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
Комментариев: 0