Момент гибели полицейского от удара отлетевшего после ДТП автомобиля попал на видео

Момент ДТП во Владивостоке, в котором погиб полицейский, сняла камера. Видео © Соцсети

Момент страшной аварии во Владивостоке, в которой погиб полицейский, попал на видео. На кадрах правоохранитель отходит от напарника к автомобилю, повернувшись спиной по направлению движения. В этот момент машина на огромной скорости налетает на мужчину и сталкивается с другим транспортным средством.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Приморскому краю, водитель наехавшего на сотрудника ДПС автомобиля Toyota Prius за 2020 год 67 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в большинстве случаев — скоростного режима. Права он получил три года назад.

По информации Лайфа, 22-летний молодой человек пока находится в статусе свидетеля, задерживать его не стали. Парень утверждает, что двигался в сторону города Артёма со скоростью 70 км/час, когда его подрезал автомобиль Toyota Carina.

Напомним, трагедия произошла на улице Маковского. Находившийся на посту полицейский скончался в реанимации. У него остались жена и пятилетняя дочь.

Авторы