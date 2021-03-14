В Крыму полицейский устроил ДТП, в котором погиб священник

В Крыму начата проверка по факту ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов, в результате которого один человек погиб и ещё трое пострадали. Об этом инциденте сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Сотрудник полиции за рулём "мазды" двигался из Красноперекопска в Симферополь, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся по касательной с автомобилем "Пежо", затем допустил лобовое столкновение с автомобилем ЗАЗ "Славута" и вылетел на обочину, где его автомобиль опрокинулся", — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля ЗАЗ — 36-летний православный священник из крымского посёлка Раздольное. Его супруга, а также водители двух других автомобилей находятся в больнице с различными травмами.

Ранее Лайф писал о погибшем из-за отлетевшего в него автомобиля сотруднике МВД Владивостока.

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