Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В московском батутном центре со скалодрома сорвался ребёнок

Ему понадобилась медицинская помощь.

14 марта 2021, 16:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В батутном центре на юго-востоке Москвы произошёл страшный инцидент: со скалодрома упал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Днём 14 марта в батутном центре на улице Смирновской со скалодрома — с четырёхметровой высоты — упал 13-летний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь", — сообщили в прокуратуре.

Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, упавшего с эскалатора московского ТЦ

Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, упавшего с эскалатора московского ТЦ

В связи с данным инцидентом была начата проверка. В ходе её проведения будут установлены обстоятельства и условия произошедшего. Прокуроры также дадут оценку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее Лайф писал о подростке, который упал с 13-го этажа и разбился насмерть.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1