В московском батутном центре со скалодрома сорвался ребёнок

В батутном центре на юго-востоке Москвы произошёл страшный инцидент: со скалодрома упал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Днём 14 марта в батутном центре на улице Смирновской со скалодрома — с четырёхметровой высоты — упал 13-летний мальчик. Ему понадобилась медицинская помощь", — сообщили в прокуратуре.

В связи с данным инцидентом была начата проверка. В ходе её проведения будут установлены обстоятельства и условия произошедшего. Прокуроры также дадут оценку безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Ранее Лайф писал о подростке, который упал с 13-го этажа и разбился насмерть.

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