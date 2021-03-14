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Регион
Опубликовано 14 марта 2021, 20:08

В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Пока нет данных о возможных жертвах или разрушениях.

В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Землетрясение произошло в 17:15 по московскому времени. Его эпицентр находился в девяти километрах от города Аульфтанес на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях ничего не сообщается.

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А недавно землетрясение магнитудой 5,5 балла было зафиксировано у побережья острова Суматра в Индонезии.

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Николай Абрамов
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