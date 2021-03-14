В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Землетрясение произошло в 17:15 по московскому времени. Его эпицентр находился в девяти километрах от города Аульфтанес на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях ничего не сообщается.