В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Пока нет данных о возможных жертвах или разрушениях.

В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Землетрясение произошло в 17:15 по московскому времени. Его эпицентр находился в девяти километрах от города Аульфтанес на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях ничего не сообщается.