В Исландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
Пока нет данных о возможных жертвах или разрушениях.
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В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Землетрясение произошло в 17:15 по московскому времени. Его эпицентр находился в девяти километрах от города Аульфтанес на глубине 10 километров. О пострадавших или разрушениях ничего не сообщается.
А недавно землетрясение магнитудой 5,5 балла было зафиксировано у побережья острова Суматра в Индонезии.
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