В Чикаго два человека погибли в результате перестрелки на вечеринке
За жизнь 13 пострадавших борются врачи.
Фото © ТАСС / Zuma
По меньшей мере 15 человек оказались ранены в результате стрельбы в американском баре. Как сообщает издание Chicago Tribune, двое пострадавших от полученных травм скончались.
Инцидент произошёл во время вечеринки на территории одного из предприятий. Стрельба началась в 4:40 по местному времени (12:40 мск). Причём, кто именно стрелял, полиция до сих пор не выяснила. По её словам, на мероприятии произошёл конфликт, который перерос в перестрелку. Там уточнили, что на месте происшествия обнаружили четыре пистолета.
По данным экстренных служб, пострадавшим от 20 до 44 лет. Некоторые из них по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии, поэтому допросить их пока не представляется возможным.
А ранее Лайф рассказывал, что в результате стрельбы в доме ветеранов американского города Кеннет (штат Миссури) один человек погиб и четверо получили ранения.
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