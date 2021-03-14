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В Чикаго два человека погибли в результате перестрелки на вечеринке

За жизнь 13 пострадавших борются врачи.

14 марта 2021, 17:00
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

По меньшей мере 15 человек оказались ранены в результате стрельбы в американском баре. Как сообщает издание Chicago Tribune, двое пострадавших от полученных травм скончались.

Инцидент произошёл во время вечеринки на территории одного из предприятий. Стрельба началась в 4:40 по местному времени (12:40 мск). Причём, кто именно стрелял, полиция до сих пор не выяснила. По её словам, на мероприятии произошёл конфликт, который перерос в перестрелку. Там уточнили, что на месте происшествия обнаружили четыре пистолета.

Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео

Три человека убиты, двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине Нового Орлеана — видео

По данным экстренных служб, пострадавшим от 20 до 44 лет. Некоторые из них по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии, поэтому допросить их пока не представляется возможным.

А ранее Лайф рассказывал, что в результате стрельбы в доме ветеранов американского города Кеннет (штат Миссури) один человек погиб и четверо получили ранения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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