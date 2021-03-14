В Чикаго два человека погибли в результате перестрелки на вечеринке

По меньшей мере 15 человек оказались ранены в результате стрельбы в американском баре. Как сообщает издание Chicago Tribune, двое пострадавших от полученных травм скончались.

Инцидент произошёл во время вечеринки на территории одного из предприятий. Стрельба началась в 4:40 по местному времени (12:40 мск). Причём, кто именно стрелял, полиция до сих пор не выяснила. По её словам, на мероприятии произошёл конфликт, который перерос в перестрелку. Там уточнили, что на месте происшествия обнаружили четыре пистолета.

По данным экстренных служб, пострадавшим от 20 до 44 лет. Некоторые из них по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии, поэтому допросить их пока не представляется возможным.

А ранее Лайф рассказывал, что в результате стрельбы в доме ветеранов американского города Кеннет (штат Миссури) один человек погиб и четверо получили ранения.

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