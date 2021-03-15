"Мне отдыхать некогда": Безруков пожаловался на нехватку денег из-за ипотеки
Актёр признался, что был противником съёмок в рекламе, но сейчас рассматривает и эти предложения.
Фото © Instagram / s_bezrukov
Известный российский актёр Сергей Безруков признался, что испытывает некоторые финансовые трудности из-за того, что взял ипотеку для приобретения квартиры. Народный артист России продолжает усиленно работать и готов "есть одну гречку и макароны".
"Когда у тебя ипотека, знаете, то ты занимаешься просто тем, что обеспечиваешь будущее своей семьи. Когда заработка нет или он минимальный, то ты просто работаешь на будущее и надеешься, что не подведёшь семью. И я надеюсь, что я не подведу, поэтому работаю много и надеюсь, что работы будет много. Мне отдыхать некогда", — цитирует Безрукова телеканал НТВ.
Актёр признался, что был противником рекламы, но сейчас рассматривает и такие предложения по работе. Безруков также рассказал, что у него есть загородный дом в Подмосковье, а на участке расположились курятник, сад и огород.
Ранее Лайф рассказывал, что Безруков вернулся к знаменитому образу Саши Белого ради клипа Крида, Тимати и Джигана. Актёр появляется на несколько секунд в конце ролика, но это не умаляет его роли.
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