"Мне отдыхать некогда": Безруков пожаловался на нехватку денег из-за ипотеки

"Когда у тебя ипотека, знаете, то ты занимаешься просто тем, что обеспечиваешь будущее своей семьи. Когда заработка нет или он минимальный, то ты просто работаешь на будущее и надеешься, что не подведёшь семью. И я надеюсь, что я не подведу, поэтому работаю много и надеюсь, что работы будет много. Мне отдыхать некогда", — цитирует Безрукова телеканал НТВ.