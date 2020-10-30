Безруков вернулся к знаменитому образу Саши Белого ради клипа Крида, Тимати и Джигана — видео

Актёр появляется на несколько секунд в конце ролика, но это не умаляет его роли.

В новом клипе Тимати, Егора Крида и Джигана на песню Rolls-Royce появляется довольно неожиданный и необычный герой — актёр Сергей Безруков предстаёт в образе бандита, напоминающего Сашу Белого.

По задумке клипа, герой актёра идёт на преступление вместе с сообщниками, а затем предаёт их, убивает и забирает награбленное. Роль между собой делят Джиган и Безруков. Последний появляется на несколько секунд в конце ролика, срывая с себя маску.

Кадр видео Rolls Royce © Егор Крид / YouTube

Прямого указания на то, что в ролике подразумевается именно Саша Белый, нет, однако многочисленные фанаты артиста в Сети в этом ни на секунду не усомнились.