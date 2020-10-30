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Опубликовано 30 октября 2020, 18:19
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Безруков вернулся к знаменитому образу Саши Белого ради клипа Крида, Тимати и Джигана — видео

Актёр появляется на несколько секунд в конце ролика, но это не умаляет его роли.

В новом клипе Тимати, Егора Крида и Джигана на песню Rolls-Royce появляется довольно неожиданный и необычный герой — актёр Сергей Безруков предстаёт в образе бандита, напоминающего Сашу Белого.

По задумке клипа, герой актёра идёт на преступление вместе с сообщниками, а затем предаёт их, убивает и забирает награбленное. Роль между собой делят Джиган и Безруков. Последний появляется на несколько секунд в конце ролика, срывая с себя маску.

Кадр видео Rolls Royce © Егор Крид / YouTube

Прямого указания на то, что в ролике подразумевается именно Саша Белый, нет, однако многочисленные фанаты артиста в Сети в этом ни на секунду не усомнились.

"Всем поклонникам посвящается — Саня Белый". Безруков показал редкие кадры со съёмок "Бригады"

Стоит отметить, что буквально месяц назад Безруков заявил, что продолжения сериала "Бригада" не будет, более того, оно не нужно, а возвращаться к роли бандита Белого в его возрасте отвратительно.

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Варвара Романова
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