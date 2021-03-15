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"Новая газета" сообщила о "химической атаке" в здании своей редакции

Входную дверь облили неизвестным веществом с резким запахом.

15 марта 2021, 11:43
<p>Фото © "Новая газета" / Светлана Виданова</p>

Фото © "Новая газета" / Светлана Виданова

"Новая газета" сообщила о химической атаке на здание, где расположена её редакция. Речь идёт о четырёхэтажном строении по адресу Потаповский переулок, дом 3. По данным издания, вход в редакцию облили неизвестной химической жидкостью с резким запахом.

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"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", — сообщает редакция "Новой газеты".

На месте происшествия работают не только МЧС и полиция, но и сотрудники ФСБ, поскольку здание является режимным объектом. По предварительным данным, за медицинской помощью никто из журналистов "Новой" и их соседей по офису не обращался.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге неизвестными была предпринята попытка похитить корреспондента уральской редакции агентства Regnum Дмитрия Красноухова.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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