"Новая газета" сообщила о "химической атаке" в здании своей редакции

"Новая газета" сообщила о химической атаке на здание, где расположена её редакция. Речь идёт о четырёхэтажном строении по адресу Потаповский переулок, дом 3. По данным издания, вход в редакцию облили неизвестной химической жидкостью с резким запахом.

"В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании", — сообщает редакция "Новой газеты".

На месте происшествия работают не только МЧС и полиция, но и сотрудники ФСБ, поскольку здание является режимным объектом. По предварительным данным, за медицинской помощью никто из журналистов "Новой" и их соседей по офису не обращался.

Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге неизвестными была предпринята попытка похитить корреспондента уральской редакции агентства Regnum Дмитрия Красноухова.

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