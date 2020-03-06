Лайф нашёл "ребёнка", шокировавшего Владивосток ездой за рулём спорткара

Водитель из Владивостока, которого приняли за 10-летнего ребёнка, оказался совершеннолетним парнем Никитой. Он рассказал Лайфу, что это не первый случай, когда люди не угадывают по его виду настоящий возраст.

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— Постоянно сталкиваюсь, что меня за ребёнка считают. Но меня это уже не расстраивает, наоборот, с позитивом отношусь. Смеюсь уже над этим. Конечно, незнакомые люди говорят, да какие тебе 18 лет, тебе от силы лет 15. Показываю права и паспорт, все всегда очень удивляются, — рассказал он.

А взрослый человек, силуэт которого пользователи Сети разглядели на пассажирском сиденье, — бабушка Никиты. Он вёз женщину в поликлинику.

Машину молодой человек приобрёл совсем недавно, и десять дней, которые можно ездить без регистрационных номеров, ещё не истекли. Никита отметил, что его не раз снимали за рулём, но в Сеть ролик выложили впервые.

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