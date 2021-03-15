В Петербурге пьяная десятиклассница выпала из окна жилого дома и выжила — видео

Школьница в Санкт-Петербурге выпала из окна на четвёртом этаже и выжила. Видео © Пятый канал

В Санкт-Петербурге ученица десятого класса выпала из окна четвёртого этажа после разговора со своим совершеннолетним другом, девушку со множественными травмами экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл 14 марта. Пострадавшую обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую. Уже в больнице девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие множественные телесные повреждения.

Правоохранители установили, что пострадавшая находилась в квартире своего знакомого, с которым распивала спиртные напитки. В какой-то момент их прервала мать парня, в результате чего разгорелся конфликт, во время которого при ещё не установленных обстоятельствах девушка выпала с большой высоты.

Известно, что школьница состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних и на наркологическом учёте. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку.

Ранее Лайф сообщал, что трое парней подозреваются в изнасиловании школьницы на вписке в Санкт-Петербурге. Мать девушки уверена, что молодые люди всё спланировали заранее и подмешали дочери снотворное, чтобы воспользоваться её бессознательным состоянием.

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