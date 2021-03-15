В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника и выбил ему зубы

Вейп взорвался прямо во рту ученика одной из гимназий Екатеринбурга. В результате парень лишился нескольких зубов, сообщает E1.ru .

Как уточняется, инцидент произошёл во внеурочное время и не на территории учебного заведения. Ребёнок находится на больничном, его состояние стабильное.