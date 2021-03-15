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В Екатеринбурге вейп взорвался во рту у школьника и выбил ему зубы

Состояние мальчика стабильное, он приходит в себя.

15 марта 2021, 12:13

Фото © Pixabay

Вейп взорвался прямо во рту ученика одной из гимназий Екатеринбурга. В результате парень лишился нескольких зубов, сообщает E1.ru.

Как уточняется, инцидент произошёл во внеурочное время и не на территории учебного заведения. Ребёнок находится на больничном, его состояние стабильное.

В московском колледже в руках студентки взорвался вейп

В московском колледже в руках студентки взорвался вейп

Информацию о травмировании подростка вейпом проверяют полицейские. Они выясняют обстоятельства случившегося.

А ранее Лайф рассказывал, как вейпы взрываются в детских руках.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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