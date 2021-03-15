Экс-начальника отдела таможни Петербурга арестовали по делу о взятке в 20 млн рублей

Арест экс-начальника отдела таможни Санкт-Петербурга. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой Басманного районного суда Москвы

Правоохранители задержали бывшего начальника отдела таможенного контроля Санкт-Петербургской таможни Олега Гусева по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Олега Гусева о получении им взятки в особо крупном размере", — говорится в записи ведомства.

По данным следствия, в декабре 2018 года Гусев потребовал от представителей ООО "Таллер" взятку в размере 20 миллионов рублей. В обмен он обещал закрыть глаза на нарушение таможенного контроля коммерческой организацией. В отношении компании с мая того же года проводилось расследование в связи с реализацией товаров.

В период с декабря 2018-го по январь 2019 года Гусев получил требуемые миллионы. От органов он скрылся и был объявлен в розыск. Задержание бывшего таможенника прошло накануне в московском аэропорту Шереметьево. Следствие предъявило ему обвинение и направило ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу. Басманный суд Москвы удовлетворил его, под арестом Олег Гусев пробудет как минимум до 26 апреля.

По данным "Фонтанки", Гусев просто не явился на работу в ноябре 2019-го, а позднее, вероятно, из Прибалтики попросил руководство считать себя уволенным. Вместе с ним исчез ещё один начальник службы таможенного контроля — полковник Максим Мамчура.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске начальник отдела полиции был задержан за взятку в 600 тысяч рублей. Его поймали при получении средств.

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