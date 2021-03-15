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Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" не попал в список номинантов на "Оскар"

Вторая российская лента — документальная — также оказалась "за бортом" премии.

15 марта 2021, 12:42
<p>Кадр фильма "Дорогие товарищи!"/ © Кинопоиск</p>

Кадр фильма "Дорогие товарищи!"/ © Кинопоиск

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошёл в число номинантов на премию "Оскар", хотя ранее его включили в шорт-лист. Также не попала в итоговый список и документальная картина "Гунда" режиссёра Виктора Косаковского.

Напомним, фильм Кончаловского мог побороться за победу в номинации "Лучший иностранный художественный фильм", а лента Косаковского могла попасть в номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм". В итоге в финальный список вошли следующие картины:

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Лучший иностранный художественный фильм:

  • "Ещё по одной" (Дания);
  • "Лучшая пора" (Гонконг);
  • "Коллектив" (Румыния);
  • "Человек, который продал свою кожу" (Тунис);
  • "Куда ты идешь, Аида?" (Босния и Герцеговина).

Лучший документальный фильм:

  • "Коллектив";
  • "Агент-крот";
  • "Время";
  • "Мой учитель-осьминог";
  • "Лагерь калек".
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"Дорогие товарищи!" посвящены событиям 1962 года, получившим известность как расстрел в Новочеркасске. Съёмки прошли на месте событий — в Ростовской области. Главную роль в драме сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. Ранее картину включили в короткий список претендентов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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