Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" не попал в список номинантов на "Оскар"
Вторая российская лента — документальная — также оказалась "за бортом" премии.
Кадр фильма "Дорогие товарищи!"/ © Кинопоиск
Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошёл в число номинантов на премию "Оскар", хотя ранее его включили в шорт-лист. Также не попала в итоговый список и документальная картина "Гунда" режиссёра Виктора Косаковского.
Напомним, фильм Кончаловского мог побороться за победу в номинации "Лучший иностранный художественный фильм", а лента Косаковского могла попасть в номинацию "Лучший документальный полнометражный фильм". В итоге в финальный список вошли следующие картины:
Лучший иностранный художественный фильм:
- "Ещё по одной" (Дания);
- "Лучшая пора" (Гонконг);
- "Коллектив" (Румыния);
- "Человек, который продал свою кожу" (Тунис);
- "Куда ты идешь, Аида?" (Босния и Герцеговина).
Лучший документальный фильм:
- "Коллектив";
- "Агент-крот";
- "Время";
- "Мой учитель-осьминог";
- "Лагерь калек".
"Дорогие товарищи!" посвящены событиям 1962 года, получившим известность как расстрел в Новочеркасске. Съёмки прошли на месте событий — в Ростовской области. Главную роль в драме сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. Ранее картину включили в короткий список претендентов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
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