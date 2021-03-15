Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" не попал в список номинантов на "Оскар"

Фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошёл в число номинантов на премию "Оскар", хотя ранее его включили в шорт-лист. Также не попала в итоговый список и документальная картина "Гунда" режиссёра Виктора Косаковского.