"Она никуда не годится": Трамп жёстко прошёлся по Меган Маркл за скандальное интервью

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал свою соотечественницу Меган Маркл за интервью телеведущей Опре Уинфри и сказал, что герцогиня Сассекская "никуда не годится". Однако мнение по этому поводу Трамп озвучил не прилюдно, а через своего бывшего помощника, пишет Daily Mail.

"Она никуда не годится, она нехорошая. Я об этом говорил всегда. Теперь это очевидно всем", — передал слова Трампа его экс-помощник Джейсон Миллер.

Экс-советник миллиардера добавил, что Трамп мог бы лично высказаться о Меган Маркл, однако посчитал это чересчур нерациональным. Как рассказал Миллер, на его решение повлияла судьба телеведущего Пирса Моргана. Тот был вынужден покинуть шоу Good Morning Britain на телеканале ITV после того, как обвинил принца Гарри и его супругу в неуважении к королевской семье.

Добавим, что неприязнь между экс-главой Белого дома и супругой принца Гарри возникла после того, как Маркл в 2016 году в ходе президентской кампании в США называла Трампа женоненавистником и человеком, сеющим распри, и активно поддерживала его главную соперницу — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

А ранее Лайф писал о реакции принца Уильяма на скандальное интервью Меган Маркл.

Авторы