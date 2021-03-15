В Зеленограде две припаркованные легковушки провалились в яму с кипятком — видео

В Зеленограде две припаркованные легковушки провалились в яму с кипятком. © LIFE

Во дворе многоэтажного жилого дома в Зеленограде провалились в яму сразу два припаркованных автомобиля. Уточняется, что дыра в асфальте образовалась на месте прорыва трубы с горячей водой.

По данным Лайфа, инцидент произошёл утром 15 марта. Как видно на кадрах с места происшествия, кроссовер упал в яму одним колесом, а вот универсал Skoda почти что завалился на правый бок.

В данный момент на месте работают сотрудники коммунальных служб, им предстоит устранить течь. Сообщается, что в результате ЧП пострадавших нет.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Нижегородской области обварилась кипятком, провалившись в двухметровую яму. Девушка попала в больницу в тяжёлом состоянии.

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