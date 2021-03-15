Рэпер Моргенштерн устроился директором в "Альфа-банк"

"Альфа-банк" взял на работу рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) и создал под него должность директора по работе с молодёжью. Об этом Лайфу рассказал директор по маркетингу и коммуникациям банка Алексей Гиязов.

"Ежедневно он посещать планёрки не будет, но несколько раз в неделю — на это рассчитываем, всё-таки необходимость. У нас дресс-кода нет, и поэтому нам самим интересно посмотреть, в каких образах придёт Алишер", — пояснил Гиязов.

Представитель банка уточнил, что Моргенштерн должен будет соответствовать политике компании, согласно которой, в частности, ему будет запрещено ругаться матом. Если же это будет происходить регулярно, с музыкантом пообщается HR-менеджер.

Кроме того, директор по маркетингу рассказал о корпоративном психологе, который может понадобиться в том случае, если у Алишера или у кого-то из сотрудников возникнет неприятная ситуация.

"Поэтому мы не переживаем", — заключил Гиязов.

Напомним, это не первая коллаборация Моргенштерна и "Альфа-банка". Ранее музыкант выпустил "Клип за 10 лямов", снятый в офисе кредитной организации с девушками-сотрудницами. Из-за него Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже возбудила дело, обвинив рэпера и банк в нарушениях законодательства о рекламе, откровенных сценах и употреблении алкоголя.

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