Известна победительница "Холостяка": Моргенштерн случайно выдал, с кем отдыхает Тимати на Мальдивах

23-летний Алишер Моргенштерн, известный своими рэп-композициями и скандальным поведением, приготовил для фанатов "Холостяка" настоящую встряску. Только что стартовал восьмой сезон реалити-шоу, где несколько одиноких красавиц будут бороться за сердце рэпера Тимати. Просмотр первой серии тот устроил на Мальдивах, куда отдохнуть приехал и Моргенштерн. Однако многих удивило другое.

Видео © Instagram / morgen_shtern

Парни вечером устроились на пляже, смотря новый выпуск на большом экране. Именно это Моргенштерн и выложил в сториз. Однако одна из участниц восьмого сезона Мария Вебер поделилась с поклонниками коротким видео, как она тоже смотрит премьеру "Холостяка". И по странному стечению обстоятельств она почему-то оказалась на том же пляже. И хоть не было никакого намёка на Тимати и Моргенштерна, фанатам стало всё понятно.

Фото © Instagram / vebermariia и Telegram / ebobo 18+

Съёмки шоу проходили в Дубае, поэтому появление пары на Мальдивах показалось многим странным. Некоторые поклонники "Холостяка" решили, что это спойлер к финалу реалити-шоу. До этого Марию Вебер усиленно пиарили во всех СМИ, а теперь она оказалась вместе с Тимати в одном из самых романтичных мест в мире. Известно, что девушке 22 года и что она учится на факультете журналистики в Кубанском государственном университете. Она обожает писать и заниматься сёрфингом, работает моделью и даже продвигает собственный бренд купальников.

Фото © Instagram / vebermariia

Фанаты же, которые надеялись на воссоединение рэпера и Анастасии Решетовой, ощутили жестокое разочарование. Пара провстречалась пять лет и даже завела сына, но осенью прошлого года рассталась. Многие считали, что после шоу "Холостяк" Тимати и модель снова сойдутся, но девушка в своём инстаграме уже выкладывает фото огромных букетов и намекает на новые отношения.

Авторы