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Звезда "Чёрной пантеры" Чедвик Боузман посмертно номинирован на "Оскар"

Также в списке претендентов Гэри Олдман, Энтони Хопкинс и другие именитые актёры.

15 марта 2021, 13:28
<p>Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза" © "<a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3580041/#3580035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a>"</p>

Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза" © "Кинопоиск"

Актёр Чедвик Боузман может получить "Оскара" за лучшую мужскую роль в картине "Ма Рейни: Мать блюза" 2020 года посмертно.

Кинолента рассказывает о карьере темнокожей певицы Ма Рейни, которая борется с музыкальными агентами, решившими контролировать её музыку. На помощь героине приходит талантливый трубач Ливи, роль которого и сыграл американец.

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Добавим, что на лучшую мужскую роль также номинированы Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гэри Олдман ("Манк"), а также Стивен Ян ("Минари"). В случае победы Чедвик станет третьим актёром, который посмертно удостоен "Оскара". Ранее киноакадемия отмечала наградой Питера Финча и Хита Леджера.

Напомним, церемония вручения "Оскара" в текущем году пройдёт 25 апреля.

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Чедвик Боузман скончался от рака 29 августа 2020 года в Лос-Анджелесе. Актёр исполнил главную роль в фильме "Чёрная пантера", а также сыграл супергероя в картинах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители". Незадолго до своей смерти он женился на певице Тейлор Симон Ледвард.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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