Звезда "Чёрной пантеры" Чедвик Боузман посмертно номинирован на "Оскар"
Также в списке претендентов Гэри Олдман, Энтони Хопкинс и другие именитые актёры.
Кадр из фильма "Ма Рейни: Мать блюза" © "Кинопоиск"
Актёр Чедвик Боузман может получить "Оскара" за лучшую мужскую роль в картине "Ма Рейни: Мать блюза" 2020 года посмертно.
Кинолента рассказывает о карьере темнокожей певицы Ма Рейни, которая борется с музыкальными агентами, решившими контролировать её музыку. На помощь героине приходит талантливый трубач Ливи, роль которого и сыграл американец.
Добавим, что на лучшую мужскую роль также номинированы Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гэри Олдман ("Манк"), а также Стивен Ян ("Минари"). В случае победы Чедвик станет третьим актёром, который посмертно удостоен "Оскара". Ранее киноакадемия отмечала наградой Питера Финча и Хита Леджера.
Напомним, церемония вручения "Оскара" в текущем году пройдёт 25 апреля.
Чедвик Боузман скончался от рака 29 августа 2020 года в Лос-Анджелесе. Актёр исполнил главную роль в фильме "Чёрная пантера", а также сыграл супергероя в картинах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители". Незадолго до своей смерти он женился на певице Тейлор Симон Ледвард.
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