Курс доллара впервые с декабря упал ниже 73 рублей
Стоимость евро составила 87,18 рубля.
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Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов снизился по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 73,09 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки по состоянию на 15:29.
Кроме того, за сегодняшний день курс валюты впервые с 17 декабря 2020 года опустился ниже 73 рублей — до 72,9975 рубля.
Стоимость евро в этот понедельник также уменьшилась. Она достигла 87,18 рубля на момент 15:52 мск.
Ранее Лайф писал, когда лучше всего продавать доллары. Также эксперт рассказал, как получить хорошую прибыль от валютных активов.
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