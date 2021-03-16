Главой американского МВД впервые стала представительница индейцев
Она будет заниматься вопросами землепользования и климата.
Фото © Twitter / DebHaalandNM
Сенат США утвердил кандидатуру члена палаты представителей Деборы Холэнд на пост министра внутренних дел. За это проголосовал 51 сенатор, против — 40, сообщает CNN.
60-летняя Холэнд стала первой представительницей коренного населения, которая будет занимать пост министра. На своей должности она займётся вопросами землепользования, а также будет разрабатывать политику в области изменения климата, предложенную президентом страны Джо Байденом. В США Министерство внутренних дел не является силовым ведомством.
Thank you to the Senate Energy Committee for the discussion and questions over the past two days during my confirmation hearings. I thank you for your time and If confirmed, I will listen to all of the people represented by members of this Committee and this Congress. pic.twitter.com/ucqA33B8vH— Deb Haaland (@DebHaalandNM) February 24, 2021
Дебора Холэнд является представительницей индейского племени лагуна пуэбло, которое проживает возле города Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. В 2015 году политик возглавила отделение Демократической партии в Нью-Мексико. Через четыре года она выиграла на выборах палаты представителей США.
Ранее президент США Джо Байден назначил временных руководителей сразу 23 федеральных ведомств страны.
Выбор редакции
Осуждённую за "похищение" своих детей россиянку обязали добиваться их возвращения в США
Вождь племени чироки потребовал сменить название внедорожника Jeep
Раскрыты данные о попытке США заставить Бразилию не покупать вакцину "Спутник V"
В Южно-Сахалинске собаки искусали двух детей
Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"
Комментариев: 0