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Главой американского МВД впервые стала представительница индейцев

Она будет заниматься вопросами землепользования и климата.

16 марта 2021, 02:01

Фото © Twitter / DebHaalandNM

Сенат США утвердил кандидатуру члена палаты представителей Деборы Холэнд на пост министра внутренних дел. За это проголосовал 51 сенатор, против — 40, сообщает CNN.

60-летняя Холэнд стала первой представительницей коренного населения, которая будет занимать пост министра. На своей должности она займётся вопросами землепользования, а также будет разрабатывать политику в области изменения климата, предложенную президентом страны Джо Байденом. В США Министерство внутренних дел не является силовым ведомством.

Дебора Холэнд является представительницей индейского племени лагуна пуэбло, которое проживает возле города Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. В 2015 году политик возглавила отделение Демократической партии в Нью-Мексико. Через четыре года она выиграла на выборах палаты представителей США.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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