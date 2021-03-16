Главой американского МВД впервые стала представительница индейцев

Сенат США утвердил кандидатуру члена палаты представителей Деборы Холэнд на пост министра внутренних дел. За это проголосовал 51 сенатор, против — 40, сообщает CNN.

60-летняя Холэнд стала первой представительницей коренного населения, которая будет занимать пост министра. На своей должности она займётся вопросами землепользования, а также будет разрабатывать политику в области изменения климата, предложенную президентом страны Джо Байденом. В США Министерство внутренних дел не является силовым ведомством.

Thank you to the Senate Energy Committee for the discussion and questions over the past two days during my confirmation hearings. I thank you for your time and If confirmed, I will listen to all of the people represented by members of this Committee and this Congress. pic.twitter.com/ucqA33B8vH — Deb Haaland (@DebHaalandNM) February 24, 2021

Дебора Холэнд является представительницей индейского племени лагуна пуэбло, которое проживает возле города Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. В 2015 году политик возглавила отделение Демократической партии в Нью-Мексико. Через четыре года она выиграла на выборах палаты представителей США.

Ранее президент США Джо Байден назначил временных руководителей сразу 23 федеральных ведомств страны.

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