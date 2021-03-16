Немецкий депутат рассказал, когда Запад признает Крым территорией России

Чтобы Запад признал Крым территорией России, необходимо, чтобы в этих странах сменилась политическая элита. Такое мнение выразил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

По словам парламентария, западные страны не хотят признавать российский статус полуострова, поскольку это ударит по планам НАТО по расширению на восток. Кроме того, это вынудит их признать полное поражение своей военно-политической доктрины.

"Как только в западных странах сменится политическая элита, находящаяся у власти, уверен, вопрос Крыма будет снят, а волеизъявление крымчан — признано", — отметил Гердт в интервью РИА "Новости".

Немецкий депутат также добавил, что никакой "аннексии" или "оккупации" Крыма не было, а референдум по вопросу о вхождении в состав России проходил в рамках международного права.

"Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция. При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены", — считает европейский парламентарий.

По мнению Гердта, властям Украины нет никакого дела до крымчан. Он считает, что если бы Киев и правда заботила судьба жителей полуострова и он считал бы крымчан "своим народом", то "не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции".

Ранее стало известно, что в Крыму в честь празднования седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией разрешили проведение массовых мероприятий.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы