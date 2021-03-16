Курс биткоина резко рухнул сразу на 10%
Криптовалюта отыгрывает рост курса, который отмечался накануне.
Фото © Pixabay
Криптовалюта биткоин переживает очередное резкое удешевление. Во вторник, 16 марта, её курс резко снизился, сразу потеряв более чем 10%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Данные © CoinDesk
Согласно им, если ещё накануне утром курс биткоина превышал $60, то сегодня этот показатель уже приближается к $53. Хотя это далеко от минимума этого года, который отмечался 1 января. Тогда биткоин торговался за $29–30.
Ранее Лайф рассказывал, что россияне поменяли отношение к биткоину из-за его резкого подорожания. Многие стали задумываться, не стоит ли заняться майнингом.
Выбор редакции
Биткоин обновил исторический максимум, пробив отметку в $59 тысяч
Инвесторы TON потребовали у Дурова возместить убытки на миллионы долларов
Названы сроки пуска первой ракеты "Рокот" без украинских компонентов
Раскрыты данные о попытке США заставить Бразилию не покупать вакцину "Спутник V"
Вьетнаму безвозмездно передана партия вакцины "Спутник V"
Комментариев: 0