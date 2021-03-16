Курс биткоина резко рухнул сразу на 10%

Криптовалюта биткоин переживает очередное резкое удешевление. Во вторник, 16 марта, её курс резко снизился, сразу потеряв более чем 10%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Согласно им, если ещё накануне утром курс биткоина превышал $60, то сегодня этот показатель уже приближается к $53. Хотя это далеко от минимума этого года, который отмечался 1 января. Тогда биткоин торговался за $29–30.