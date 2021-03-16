Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Курс биткоина резко рухнул сразу на 10%

Криптовалюта отыгрывает рост курса, который отмечался накануне.

16 марта 2021, 01:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Криптовалюта биткоин переживает очередное резкое удешевление. Во вторник, 16 марта, её курс резко снизился, сразу потеряв более чем 10%. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Данные © CoinDesk

Данные © CoinDesk

Согласно им, если ещё накануне утром курс биткоина превышал $60, то сегодня этот показатель уже приближается к $53. Хотя это далеко от минимума этого года, который отмечался 1 января. Тогда биткоин торговался за $29–30.

"Синоним пирамиды": экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ

"Синоним пирамиды": экс-министр финансов России сравнил биткоин с МММ

Ранее Лайф рассказывал, что россияне поменяли отношение к биткоину из-за его резкого подорожания. Многие стали задумываться, не стоит ли заняться майнингом.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1