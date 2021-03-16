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Аксёнов рассказал, как решился взять ответственность за референдум в Крыму

С юридической точки зрения местный парламент имел полное право поставить вопрос о проведении голосования, отмечает политик.

16 марта 2021, 01:17
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Глава Крыма Сергей Аксёнов вспомнил, как в марте 2014 года ответил первому президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося тогда референдума о судьбе полуострова, а также о готовности взять на себя ответственность за голосование.

Аксёнов 7 марта 2014 года, будучи в должности главы Правительства Республики Крым (на тот момент Автономной Республики Крым Украины) давал комментарии в эфире украинского телеканала по поводу ситуации в регионе и назначенного референдума. В ходе разговора Кравчук спросил у главы Крыма о законности готовящегося референдума, на что тот ответил, что это решение местного парламента, а не его личное желание.

"Господину Кравчуку так и сказал. И когда он меня спросил, берёте ли вы ответственность [за референдум] на себя, я сказал: "Да, беру". Потому что у меня было чёткое понимание, что мы делаем всё правильно", — уточнил Аксёнов в беседе с РИА "Новости".

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Аксёнов подчеркнул, что крымский парламент имел полное право с юридической точки зрения поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления жителей полуострова по поводу дальнейшей судьбы региона.

"Так и есть, это законодательный орган. Законодательный орган, который выступает в интересах граждан, может внести такие инициативы. Юридически всё было сделано правильно", — заключил глава Крыма.

Ранее стало известно, что в Крыму в честь празднования седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией разрешили проведение массовых мероприятий.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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