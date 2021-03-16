Аксёнов рассказал, как решился взять ответственность за референдум в Крыму
С юридической точки зрения местный парламент имел полное право поставить вопрос о проведении голосования, отмечает политик.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Глава Крыма Сергей Аксёнов вспомнил, как в марте 2014 года ответил первому президенту Украины Леониду Кравчуку на вопрос о законности готовящегося тогда референдума о судьбе полуострова, а также о готовности взять на себя ответственность за голосование.
Аксёнов 7 марта 2014 года, будучи в должности главы Правительства Республики Крым (на тот момент Автономной Республики Крым Украины) давал комментарии в эфире украинского телеканала по поводу ситуации в регионе и назначенного референдума. В ходе разговора Кравчук спросил у главы Крыма о законности готовящегося референдума, на что тот ответил, что это решение местного парламента, а не его личное желание.
"Господину Кравчуку так и сказал. И когда он меня спросил, берёте ли вы ответственность [за референдум] на себя, я сказал: "Да, беру". Потому что у меня было чёткое понимание, что мы делаем всё правильно", — уточнил Аксёнов в беседе с РИА "Новости".
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Аксёнов подчеркнул, что крымский парламент имел полное право с юридической точки зрения поставить вопрос о проведении процедуры волеизъявления жителей полуострова по поводу дальнейшей судьбы региона.
"Так и есть, это законодательный орган. Законодательный орган, который выступает в интересах граждан, может внести такие инициативы. Юридически всё было сделано правильно", — заключил глава Крыма.
Ранее стало известно, что в Крыму в честь празднования седьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией разрешили проведение массовых мероприятий.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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