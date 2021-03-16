В России создадут сверхточную цифровую карту страны
Чтобы сделать трёхмерную, ведётся лазерное сканирование территории.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Роскартография и Научный центр геодезии и картографии создадут цифровую подробную карту России. Об этом сообщил гендиректор Роскартографии Сергей Карутин.
"Нам совместно с отраслевым научным центром геодезии и картографии поручено создание единой электронной картографической основы страны — мультимасштабной карты, которая содержит максимально подробную информацию о всей территории России", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Карутин добавил, что обжитые территории будут отсняты пилотируемой и беспилотной авиацией со сверхвысоким разрешением — от 14 сантиметров до полуметра. На создание карты уйдёт несколько лет, после чего она будет актуализироваться с периодичностью в несколько лет.
"В предыдущий раз работы такого же масштаба проходили в нашей стране в 1960–1980-е годы", — заметил гендиректор Роскартографии.
Добавим, что параллельно Роскартография ведёт лазерное сканирование территории страны. На составление трёхмерной карты понадобится менее пяти лет.
Ранее Роскартография представила карту страны в виде музыки. Горы и равнины на ней "поют" по-разному.
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