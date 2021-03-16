Россиянам дали совет, как заработать на растущем курсе рубля

Чтобы заработать на растущем курсе рубля, нужно учитывать несколько параметров, в том числе риски и возможный период его роста, причину текущей ситуации на рынке. Об этом рассказала финансовый советник Анна Харченко.

"Если период очень короткий, при этом вы инвестор, а не трейдер, то лучше вообще не реагировать на колебания курса и придерживаться своей стратегии инвестирования. Торговля фьючерсами несёт очень высокие риски", — отметила Харченко в интервью "Прайму".

Она рекомендует присмотреться к варианту инвестиций в акции отечественных нефтяных компаний. По словам финансиста, если исходить из того, что цена нефти не опустится в среднем или долгом периоде, то можно заработать как на курсовой стоимости, так и на дивидендах.

"Стоит помнить о дополнительной возможности увеличить доходность портфеля, которая работает всегда, вне зависимости от курса валют. Индивидуальный инвестиционный счёт гарантирует вам доходность 13%, если вы ранее платили такой НДФЛ из своих доходов. Просто совместите покупку ценных бумаг и государственную программу. Тогда даже в случае самых консервативных вложений, например ОФЗ, вы сможете получить доходность выше 18%", — резюмирует Харченко.

Ранее курсу доллара предрекли серьёзный обвал к концу апреля. Согласно прогнозу эксперта, доллар будет стоить 70–71 рубль.

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