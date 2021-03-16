Россиянин за день ограбил банк и два микрокредитных отделения

В Санкт-Петербурге быстро раскрыли серию вооружённых нападений на финансовые учреждения. Оказалось, действовали "гастролёры" — приезжие из другого региона.

В понедельник, 15 марта, неизвестный ограбил отделение микрофинансовой организации на улице Уточкина. Пригрозил ножом и забрал около 20 тысяч рублей. Затем около 15:30 на улице Ефимова некто уже с напоминающим пистолет предметом забрал у сотрудников отделения банка около пяти тысяч рублей. А ещё через два часа грабитель наведался в микрофинансовую организацию на проспекте Маршала Жукова. Его добычей стали две тысячи рублей, сообщает "МВД медиа".

По горячим следам вышли на преступника. Оказалось, его уже ищут за ограбление, которое было совершено на прошлой неделе. Тогда два грабителя вошли в помещение микрофинансовой организации, расположенное на Сенной площади, и, угрожая ножом, похитили около 50 тысяч рублей. Злоумышленники были задержаны в городе Мурино в Ленинградской области. Оказалось, оба — уроженцы города Владикавказа, им по 22 года.

"В настоящее время сообщники доставлены в территориальный отдел полиции для проведения процессуальных действий", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Лайф рассказывал о другом грабителе из Санкт-Петербурга, который вынес из банка более миллиона рублей и отправился на отдых в Сочи.

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