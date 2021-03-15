Осуждённую за "похищение" своих детей россиянку обязали добиваться их возвращения в США

В США апелляционный суд отменил вынесенное им в феврале постановление и обязал россиянку Богдану Осипову добиваться возвращения её детей из России. Об этом свидетельствуют документы из электронной базы суда.

"Подзащитная не смогла доказать, что имеет право на отсрочку решения суда до завершения рассмотрения апелляции. Поэтому мы отказываем в этом ходатайстве. Мы также отменяем временную отсрочку от 16 февраля 2021 года", — цитирует ТАСС постановление суда.

Этот же суд ранее разрешил Осиповой "до последующего постановления" не выполнять два из шести пунктов дополнительных условий её освобождения, которые 8 января были установлены федеральным окружным судом в штате Канзас.

Напомним, спор россиянки Богданы Осиповой и её бывшего мужа, американца Брайана Мобли, о том, где будут жить их дети, длится уже шесть лет. В 2014 году женщина увезла свою первую дочь на родину, не получив согласия отца ребёнка. В России у неё родилась младшая сестра.

В 2017 году Осипова поехала в США, где её задержали. Женщину обвинили в похищении детей и вымогательстве, окружной суд Штатов признал россиянку виновной, назначив ей наказание в виде семи лет лишения свободы и штраф размером более 18 тысяч долларов. В июне Осипова подала апелляцию на приговор.

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