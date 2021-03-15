"Будем танцевать": Наталия Орейро представила новую песню на русском
В композиции она предлагает помечтать о встречах после пандемии и пуститься в пляс дистанционно.
Фото © Instagram / nataliaoreirosoy
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo представила новую песню на русском и испанском языках под названием "Будем танцевать". Официальное видео к песне опубликовано на YouTube-канале группы.
"Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе и представленных в официальном видео. "Будем танцевать" (Listo Pa’Bailar) – это позитивный, обнадеживающий взгляд через музыку и танцы", – рассказали ТАСС представители певицы.
В песне слушателям предлагается помечтать о новых встречах с дорогими людьми после пандемии COVID-19, а пока танцевать вместе удалённо.
Ранее уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь. Иметь российский паспорт было бы для неё честью.
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