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Категорий: 18

"Будем танцевать": Наталия Орейро представила новую песню на русском

В композиции она предлагает помечтать о встречах после пандемии и пуститься в пляс дистанционно.

15 марта 2021, 23:38

Фото © Instagram / nataliaoreirosoy

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро совместно с группой Bajofondo представила новую песню на русском и испанском языках под названием "Будем танцевать". Официальное видео к песне опубликовано на YouTube-канале группы.

"Песня была написана в разгар пандемии и записана в пяти разных студиях, расположенных в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе и представленных в официальном видео. "Будем танцевать" (Listo Pa’Bailar) – это позитивный, обнадеживающий взгляд через музыку и танцы", – рассказали ТАСС представители певицы.

В песне слушателям предлагается помечтать о новых встречах с дорогими людьми после пандемии COVID-19, а пока танцевать вместе удалённо.

Наталия Орейро завела Instagram и обратилась к поклонникам с русскими субтитрами — видео

Наталия Орейро завела Instagram и обратилась к поклонникам с русскими субтитрами — видео

Ранее уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь. Иметь российский паспорт было бы для неё честью.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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