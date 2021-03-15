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На Украине не увидели проблем с использованием вакцины AstraZeneca

Глава минздрава заявил, что прививку ей уже получили его родители.

15 марта 2021, 23:30
<p>Фото © Sanchit Khanna / Hindustan Times via Getty Images</p>

Фото © Sanchit Khanna / Hindustan Times via Getty Images

Власти Украины считают безопасной вакцину от коронавируса от компании AstraZeneca. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя массовую приостановку использования препарата в европейских странах.

"Я не вижу никаких проблем, не о чем говорить", - сказал Степанов в эфире телеканала ICTV.

Министр рассказал, что прививку этим препаратом получили его родители. Говоря о приостановке применения вакцины в Европе он отметил, что там "хотят чётко понять, что нет связи между тромбозом и этой вакциной".

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Отметим, что на Украину поставляется версия препарата индийского производства. Она создаётся на мощностях Serum Institute и имеет локальное название Covishield.

Напомним, уже более десяти стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому якобы нет.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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