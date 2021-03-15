Главный санитарный врач Украины заразился ковидом после прививки вакциной, которую Порошенко назвал словом на букву "г"
Он уверен, что благодаря препарату болезнь пройдёт без осложнений.
Фото © EPA
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусной инфекцией. Менее двух недель назад медик сделал прививку от ковида произведённым в Индии препаратом CoviShield. О заражении Ляшко сообщил своим подписчикам в "Фейсбуке".
Главный санврач Незалежной отметил, что "зрада відміняється" ("предательство отменяется"). По утверждению Ляшко, он просто попал в период, когда иммунитет от вакцинации ещё не полностью сформировался. Он уверен, что благодаря прививке перенесёт болезнь без осложнений и в скором времени вернётся к работе.
Фото © Facebook / Виктор Ляшко
Ранее сегодня вице-спикер Рады заявила об угрозе нового локдауна на Украине. Третья волна коронавируса может оказаться разрушительнее прежней, предупредила Елена Кондратюк.
Напомним, 23 февраля на Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Это препарат CoviShield, созданный в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Первым прививку в стране сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в красной зоне больницы в Черкасской области. А вот бывший президент Незалежной Пётр Порошенко оказался не в восторге от вакцины, он назвал её словом на букву "г".
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