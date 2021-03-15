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В Минздраве предупредили о вероятном влиянии коронавируса на запуск процессов старения

У пожилых пациентов помимо основных симптомов возможен ещё и делирий.

15 марта 2021, 14:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Медики не исключают, что коронавирус может запускать в организме процессы старения. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва. Она отметила, что некоторые учёные называют CoViD-19 болезнью старения — и для этого есть два повода.

"Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции всё тяжелее, а второй повод <…> состоит в том, что, возможно, CoViD-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала гериатр на VI Международной онлайн-конференции "CoViD-19. Российский и международный опыт".

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Ткачёва подчеркнула, что кроме основных симптомов болезни, таких как лихорадка, кашель и одышка, у пожилых людей возможен ещё и делирий. Это психическое расстройство протекает с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций. И его также нужно включать в список проявлений коронавируса, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре, уверена специалист.

Ранее Лайф рассказывал, что число выздоровевших после коронавируса россиян превысило четыре миллиона. Доля поборовших болезнь составляет 91% от общего числа заразившихся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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