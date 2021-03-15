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Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Такую же меру приняло уже более 10 стран.

15 марта 2021, 14:35

Фото © ТАСС / АР / Daniel Cole

Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca против коронавируса. В Минздраве ФРГ подчеркнули, что решили последовать рекомендациям германского медицинского регулятора, который ранее заявил о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов.

Напомним, уже более 10 стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее уже опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому нет.

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В AstraZeneca также сообщили, что на 8 марта зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у привитых в Евросоюзе и Великобритании, в то время как вакцинировано было 17 миллионов человек. В компании считают, что это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества пациентов.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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