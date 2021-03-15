Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Такую же меру приняло уже более 10 стран.
Фото © ТАСС / АР / Daniel Cole
Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca против коронавируса. В Минздраве ФРГ подчеркнули, что решили последовать рекомендациям германского медицинского регулятора, который ранее заявил о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов.
Напомним, уже более 10 стран ограничили использование препарата компании AstraZeneca из-за сообщений о возможных побочных эффектах: тромбозе и тромбоцитопении. Производитель вакцины ранее уже опровергал информацию о возникновении тромбов от её применения, поскольку явных доказательств этому нет.
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В AstraZeneca также сообщили, что на 8 марта зарегистрировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии лёгочной артерии у привитых в Евросоюзе и Великобритании, в то время как вакцинировано было 17 миллионов человек. В компании считают, что это намного меньше, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества пациентов.
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