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Вдова ветерана ВОВ на 100-летний юбилей получила жилищный сертификат, но всё равно осталась без квартиры

Искать подходящее жильё женщина должна самостоятельно, но делать это не позволяет здоровье.

15 марта 2021, 14:27

Фото © Pixabay

Жительница Копейска Василиса Бабенко 7 марта отпраздновала 100-летний юбилей и, как вдова ветерана Великой Отечественной войны, наконец получила документы на новое жильё, однако квартиру ей так и не предоставили. Об этом рассказал её сын Александр.

"11 марта ей принесли бумагу о том, что наконец-то выделили жилищный сертификат. Я его не видел, но нам уже сказали, что сначала нужно найти квартиру и, возможно, придётся за неё доплачивать", — приводит его слова URA.ru.

Мужчина отметил, что эта информация сильно расстроила бабушку, которая даже пустила слёзы. Женщина ждала жильё 13 лет, всё это время ютясь в общежитии. Его признали аварийным лишь недавно.

Бегать по инстанциям по состоянию здоровья ни Александр, ни его мама не могут, они поручили это внучке. Если же будет выбрана квартира дороже, чем указано в сертификате, разницу придётся оплачивать семье из собственного кармана, добавил пенсионер.

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Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина заметила, что до конца 2020 года бабушка не подпадала под категорию вдовы участника войны, нуждающейся в улучшении жилищных условий, так как общежитие не было признано аварийным.

"Как только это произошло, территориальное управление Минсоцотношений оперативно подготовило сертификат на сумму свыше 1 млн рублей", — заверила Буторина, отметив, что выделенных средств женщине должно хватить на благоустроенную однокомнатную квартиру.

Администрация Копейска также готова поспособствовать в проведении сделки. Кроме того, чиновникам города было дано указание чётче разъяснять пожилым людям особенности использования сертификатов на недвижимость.

Ранее российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев рассказал, что мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета, обманули его тёщу и завладели её квартирой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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