Вдова ветерана ВОВ на 100-летний юбилей получила жилищный сертификат, но всё равно осталась без квартиры

Жительница Копейска Василиса Бабенко 7 марта отпраздновала 100-летний юбилей и, как вдова ветерана Великой Отечественной войны, наконец получила документы на новое жильё, однако квартиру ей так и не предоставили. Об этом рассказал её сын Александр.

"11 марта ей принесли бумагу о том, что наконец-то выделили жилищный сертификат. Я его не видел, но нам уже сказали, что сначала нужно найти квартиру и, возможно, придётся за неё доплачивать", — приводит его слова URA.ru.

Мужчина отметил, что эта информация сильно расстроила бабушку, которая даже пустила слёзы. Женщина ждала жильё 13 лет, всё это время ютясь в общежитии. Его признали аварийным лишь недавно.

Бегать по инстанциям по состоянию здоровья ни Александр, ни его мама не могут, они поручили это внучке. Если же будет выбрана квартира дороже, чем указано в сертификате, разницу придётся оплачивать семье из собственного кармана, добавил пенсионер.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина заметила, что до конца 2020 года бабушка не подпадала под категорию вдовы участника войны, нуждающейся в улучшении жилищных условий, так как общежитие не было признано аварийным.

"Как только это произошло, территориальное управление Минсоцотношений оперативно подготовило сертификат на сумму свыше 1 млн рублей", — заверила Буторина, отметив, что выделенных средств женщине должно хватить на благоустроенную однокомнатную квартиру.

Администрация Копейска также готова поспособствовать в проведении сделки. Кроме того, чиновникам города было дано указание чётче разъяснять пожилым людям особенности использования сертификатов на недвижимость.

Ранее российский спортивный журналист и телекомментатор Виктор Гусев рассказал, что мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета, обманули его тёщу и завладели её квартирой.

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