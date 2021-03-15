WhatsApp предупредил пользователей об отключении ряда функций
Это связано с тем, что 15 мая мессенджер заставит принять новую политику конфиденциальности.
Фото © Pixabay
Мессенджер WhatsApp начал рассылать уведомления о новых правилах использования приложения и политике конфиденциальности. Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от этих условий учётная запись будет сохранена, но пользователям уже не будут доступны все функции.
"В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", — говорится в уведомлении.
Напомним, 15 мая 2021 года WhatsApp заставит своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет работать. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны. Кроме того, приложение вскоре перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9. Это касается моделей 4 и 4S, для которых недоступны более свежие версии ОС.
Лента новостей
Лайф узнал причину смерти школьницы, которую перед падением из окна искусали собаки
сегодня в 14:17
В Минздраве предупредили о вероятном влиянии коронавируса на запуск процессов старения
сегодня в 14:12
Кировскому судмедэксперту вынесли приговор по делу о сбитом полицейским "пьяном мальчике"
сегодня в 14:07
Выбор редакции
7 причин, по которым вы должны удалить WhatsApp и помочь сделать это своим друзьям
Telegram заблокировал пять крупнейших ботов, собирающих персональные данные
IT-специалист оценил решение о предустановке российского поисковика на смартфоны
Вдова ветерана ВОВ на 100-летний юбилей получила жилищный сертификат, но всё равно осталась без квартиры
Лайф узнал причину смерти школьницы, которую перед падением из окна искусали собаки
Комментариев: 0