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WhatsApp предупредил пользователей об отключении ряда функций

Это связано с тем, что 15 мая мессенджер заставит принять новую политику конфиденциальности.

15 марта 2021, 14:20

Фото © Pixabay

Мессенджер WhatsApp начал рассылать уведомления о новых правилах использования приложения и политике конфиденциальности. Во всплывающем сообщении говорится, что в случае отказа от этих условий учётная запись будет сохранена, но пользователям уже не будут доступны все функции.

"В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения", — говорится в уведомлении.

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Напомним, 15 мая 2021 года WhatsApp заставит своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет работать. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны. Кроме того, приложение вскоре перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9. Это касается моделей 4 и 4S, для которых недоступны более свежие версии ОС.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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