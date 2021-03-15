Лайф узнал причину смерти школьницы, которую перед падением из окна искусали собаки
По факту гибели подростка возбудили уголовное дело.
Парень, из квартиры которого выпала девочка, общается с полицейскими после случившегося. Видео © LIFE
Эксперты установили причину смерти покусанной собаками 14-летней школьницы, которую обнаружили мёртвой на козырьке магазина в Москве. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, к гибели девочки привело падение с высоты.
К настоящему моменту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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Напомним, тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли накануне под окнами многоэтажки в Москве. В роковую ночь школьница пришла к своему 15-летнему знакомому, подростки находились в квартире с двумя стаффордширскими терьерами. В свою очередь, отец мальчика, он же и владелец псов, не нашёл связи между укусами его собак и гибелью школьницы. По его словам, животные никогда не нападали на людей, даже если следы на теле погибшей действительно укусы, непонятно, почему она бросилась к окну, а не выбежала в подъезд, ведь дверь была открыта.
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