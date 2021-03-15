Лайф узнал причину смерти школьницы, которую перед падением из окна искусали собаки

Напомним, тело 14‑летней девочки со следами укусов собак нашли накануне под окнами многоэтажки в Москве. В роковую ночь школьница пришла к своему 15-летнему знакомому, подростки находились в квартире с двумя стаффордширскими терьерами. В свою очередь, отец мальчика, он же и владелец псов, не нашёл связи между укусами его собак и гибелью школьницы. По его словам, животные никогда не нападали на людей, даже если следы на теле погибшей действительно укусы, непонятно, почему она бросилась к окну, а не выбежала в подъезд, ведь дверь была открыта.