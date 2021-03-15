Кировскому судмедэксперту вынесли приговор по делу о сбитом полицейским "пьяном мальчике"

В Кировской области осуждён судебно-медицинский эксперт, врач Сергей Насонов, выявивший алкоголь в крови шестилетнего ребёнка, который погиб в ДТП с участием полицейского. Суд признал специалиста виновным по статье "Халатность" и приговорил к шести месяцам исправительных работ.

"Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% заработка", — сообщили на странице прокуратуры региона в "Инстаграме".

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское в Кировской области. Мальчик погиб под колёсами машины, за рулём которой находился майор полиции. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила 0,51 промилле алкоголя в организме ребёнка, дело приобрело общественный резонанс, после чего его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он и поручил провести повторную экспертизу.

А ранее в Башкирии нашли "пьяного мальчика", который попал в больницу, упав с турника. При этом аналогичная история произошла и в другой башкирской семье, где в крови девятилетнего велосипедиста, летом сбитого УАЗом, обнаружили 0,33 грамма этилового спирта. Выяснилось, что в обоих случаях документы из наркодиспансера были подписаны одним и тем же судмедэкспертом.

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