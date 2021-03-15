ВЦИОМ: Держать Великий пост в этом году собирается каждый восьмой россиянин

Примерно каждый восьмой (13%) россиянин будет соблюдать Великий пост в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Отказались поститься 64% опрошенных (что на 5 п.п. меньше, чем в прошлом году), а остальные ещё не приняли решения.

Больше четверти участников опроса (29%) сообщили, что в целом соблюдают православные посты, 16% признались, что держат лишь некоторые из них, а 11% — только Великий пост. К слову, женщины, по данным ВИЦОМа, соблюдают посты чаще, чем мужчины (33% против 23%).

Любопытно, что точную дату начала Великого поста в этом году смогли назвать лишь 14% россиян. Ещё 16% сказали, что он начинается после Масленицы. А 51% смог поделиться лишь общими сведениями о Великом посте, но не смог назвать даты.

Напомним, что Великий пост, самый длинный и строгий из всех, начался в этот понедельник. Сорок дней телесного и духовного воздержания завершатся 1 мая праздником Светлой Пасхи.

Первые сорок дней поста называют Четыредесятницей, за неделю до Пасхи, 24 апреля, верующие встречают Лазареву субботу, а на следующий день — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Следующая за ними неделя называется Страстной — это период самых строгих ограничений для постящихся.

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