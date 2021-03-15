"Это пытка": Юрий Стоянов рассказал, как задыхался в костюме Банана на съёмках шоу "Маска"

Актёр театра и кино 63-летний Юрий Стоянов, которого "рассекретили" в прошлом выпуске шоу "Маска" на НТВ, рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся на съёмках. По словам артиста, основная сложность была вызвана конструкцией его костюма, а точнее — самой маской, в которой он выступал на сцене.

"В самом костюме — нормально. А вот маска очень тяжёлая. Там ещё рот находился на уровне моих глаз. Через несколько минут уже становится тяжело. Это пытка! Получается, ты дышишь своей углекислотой. Серьёзное испытание", — признался Юрий Стоянов в интервью "Собеседнику".

Артист отметил, что участие в "Маске" стало для него интересным опытом, однако с шоу он расстаётся без сожаления.

"Если бы я предполагал, что участие в "Маске" вызовет у меня сильные эмоции из-за ухода, я бы не пошёл туда", — добавил он.

Ранее Лайф писал, что зрители шоу "Маска" в США опознали под личиной матрёшки певца Алексея Воробьёва.

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