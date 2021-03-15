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"Это пытка": Юрий Стоянов рассказал, как задыхался в костюме Банана на съёмках шоу "Маска"

По словам народного артиста, конструкция его наряда оставляла желать лучшего — внутри было очень жарко и не хватало кислорода.

15 марта 2021, 13:56
<p>Скриншот © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FKW7ypwGamQ&ab_channel=%D0%9D%D0%A2%D0%92" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / НТВ</a></p>

Скриншот © YouTube / НТВ

Актёр театра и кино 63-летний Юрий Стоянов, которого "рассекретили" в прошлом выпуске шоу "Маска" на НТВ, рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся на съёмках. По словам артиста, основная сложность была вызвана конструкцией его костюма, а точнее — самой маской, в которой он выступал на сцене.

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"В самом костюме — нормально. А вот маска очень тяжёлая. Там ещё рот находился на уровне моих глаз. Через несколько минут уже становится тяжело. Это пытка! Получается, ты дышишь своей углекислотой. Серьёзное испытание", признался Юрий Стоянов в интервью "Собеседнику".

Артист отметил, что участие в "Маске" стало для него интересным опытом, однако с шоу он расстаётся без сожаления.

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"Если бы я предполагал, что участие в "Маске" вызовет у меня сильные эмоции из-за ухода, я бы не пошёл туда", добавил он.

Ранее Лайф писал, что зрители шоу "Маска" в США опознали под личиной матрёшки певца Алексея Воробьёва.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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