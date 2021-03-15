"Я запретила себе плакать": Звезда сериала "Меч" рассказала об изменах актёров Николаева и Руденко

Советская и российская актриса театра и кино Дарья Повереннова в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" рассказала, что расставание с коллегой по звёздному цеху Валерием Николаевым было для неё очень болезненным. Артист ушёл от Дарьи, которая ради него бросила супруга, к певице Татьяне Овсиенко. Поступок Николаева стал для Поверенновой потрясением.

"Для меня это было ударом. Конечно, очень тяжело. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За всё надо в этой жизни платить", — заявила Дарья, указав, что боль ушла не сразу.

Дарья Повереннова с мамой, дочерью и ведущим программы "Судьба человека" Борисом Корчевниковым. Фото © Instagram / dpoverennova

Артистка добавила, что считает Овсиенко потрясающей женщиной. По словам Поверенновой, в отношениях с Николаевым она сама не замечала проблем, буквально внушила себе, что всё в порядке. Вспомнила актриса и о романе с Анатолием Руденко, который младше её на десять лет.

"Он не говорил, что у него другая, я сама узнала, что ещё неприятнее. Лучше говорить всё честно. Две недели я страдала и убивалась. Мне было больно, но потом я запретила себе плакать", — отметила Дарья.

Напомним, месяц назад, в День святого Валентина, после бурного романа длиною в восемь лет Дарья Повереннова вышла замуж. Избранником 48-летней артистки стал 57-летний Андрей Шаронов, который возглавляет Московскую школу управления "Сколково".

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