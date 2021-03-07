8 чудовищных историй, как жёны узнавали об изменах своих мужей, пока те продолжали нагло врать

1. "Это была наша седьмая годовщина свадьбы, и после работы он внезапно перестал выходить на связь. Было уже 11 часов вечера, и я поехала домой к его отцу, куда он в последнее время зачастил..."

"Он был в спальне для гостей с другой женщиной. Я была просто раздавлена. Оказалось, что он со многими изменял мне последние три года, и всех он приводил в отцовский дом. К слову, девушка, с которой я его нашла, сразу бросила его. Мы с ней подружились, и теперь обе счастливы замужем за другими парнями".

Гиф © Gyphy

2. "Я посмотрела на его Apple Watch и увидела, что ему писал друг. Он советовал бросить эту девушку и сосредоточиться на нашем браке. Мой муж ответил ему: "Всё равно я использовал только пальцы". Ха-ха"

3. "Мои дети сказали мне, что скоро у них появится сводная сестра, но это секрет, о котором они не должны мне говорить"

Гиф © Gyphy

4. "Я забеременела через месяц после нашей свадьбы, но муж почти никогда не был рядом. Малыш родился преждевременно, у меня было ПТСР, послеродовая депрессия и ещё много чего, но от мужа я не получала ни капли сочувствия..."

"Во время моей терапии он предложил забрать нашего новорождённого ребёнка и навестить с ним его бабушку и дедушку во Флориде. Я согласилась, а потом обнаружила в его ноутбуке письмо с двумя билетами на самолёт — для него и какой-то девушки. Когда он вернулся, я подняла этот вопрос, но он устроил скандал. Я зачитала ему письмо вслух, но он отрицал, что знает эту девушку. Я поверила ему. Но на терапии ко мне подошла женщина, услышав мой разговор с подругой, и всё рассказала. Оказывается, эта "незнакомка" работала вместе с моим мужем. Что я тогда ему устроила..."

Гиф © Gyphy

5. "Мы навещали наших родителей в другом штате, и вечером в отеле я заметила, как муж и наш двухлетний малыш мило сопят на кровати..."

"Я захотела сделать фото, но мой телефон лежал далеко, поэтому я взяла его. Когда я делала фото, пришло сообщение от какой-то девушки. И выяснилось, что он изменял мне с ней полтора года".

Гиф © Gyphy

6. "Наша трёхлетняя дочь поймала своего отца на лжи. Она нажала на кнопку автоответчика и случайно записала его разговор с любовницей"

"Сперва он всё отрицал, но видели бы вы его лицо, когда я ему это включила. С нашего развода прошло больше двадцати лет, он женился в третий раз, а я просто счастлива, что теперь не мне приходится ломать голову над тем, в чьей постели он будет этой ночью".

Гиф © Gyphy

7. "Мой теперь уже бывший муж постоянно уходил из дома, стоило мне вернуться с работы. Он говорил, что ходит к маме помогать. Она в то время боролась с раком, поэтому у меня не было причин ему не верить"

"Пока кто-то не отметил его на фото, где он веселился топлес в доме одной из своих подруг. Всё это время я единственная зарабатывала нам на жизнь, содержала его, нашего ребёнка и своих родителей. Всё это только ради того, чтобы он помогал своей маме. Этот козёл не признался в измене даже спустя десять лет".

Гиф © Gyphy

8. "Муж постоянно брал мою машину, пока я была на учёбе или работе. Однажды он не приехал за мной вечером и написал, что ему пришлось уехать в Атланту по семейным обстоятельствам..."

"Оказалось, что он был там со своей бывшей. А потом навестил ещё одну девушку, с которой встречался до меня. Они кувыркались в моей новой машине, а он хвастался перед ними, что смог её купить сам. Я так рада, что послала его после этого случая. Он ещё украл у меня кучу денег. А машину удалось вернуть, потому что он попал на ней в ДТП. Я подала заявление об угоне, поэтому мне позвонили из полиции. Но всё равно мне пришлось отдать 175 долларов (примерно 12,8 тыс. рублей. — Прим. Лайфа), чтобы выкупить её со штраф-стоянки".

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