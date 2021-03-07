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8 чудовищных историй, как жёны узнавали об изменах своих мужей, пока те продолжали нагло врать

Что может быть хуже измены? Только измена в браке, когда вторая половинка всё упорно отрицает. Buzzfeed попросил пользователей Сети поделиться своими случаями и сильно пожалел, ведь от таких возмутительных рассказов у любого пропадёт дар речи.

7 марта 2021, 13:00

Гиф © Gyphy

1. "Это была наша седьмая годовщина свадьбы, и после работы он внезапно перестал выходить на связь. Было уже 11 часов вечера, и я поехала домой к его отцу, куда он в последнее время зачастил..."

"Он был в спальне для гостей с другой женщиной. Я была просто раздавлена. Оказалось, что он со многими изменял мне последние три года, и всех он приводил в отцовский дом. К слову, девушка, с которой я его нашла, сразу бросила его. Мы с ней подружились, и теперь обе счастливы замужем за другими парнями".

Гиф © Gyphy

2. "Я посмотрела на его Apple Watch и увидела, что ему писал друг. Он советовал бросить эту девушку и сосредоточиться на нашем браке. Мой муж ответил ему: "Всё равно я использовал только пальцы". Ха-ха"

3. "Мои дети сказали мне, что скоро у них появится сводная сестра, но это секрет, о котором они не должны мне говорить"

Гиф © Gyphy

4. "Я забеременела через месяц после нашей свадьбы, но муж почти никогда не был рядом. Малыш родился преждевременно, у меня было ПТСР, послеродовая депрессия и ещё много чего, но от мужа я не получала ни капли сочувствия..."

"Во время моей терапии он предложил забрать нашего новорождённого ребёнка и навестить с ним его бабушку и дедушку во Флориде. Я согласилась, а потом обнаружила в его ноутбуке письмо с двумя билетами на самолёт — для него и какой-то девушки. Когда он вернулся, я подняла этот вопрос, но он устроил скандал. Я зачитала ему письмо вслух, но он отрицал, что знает эту девушку. Я поверила ему. Но на терапии ко мне подошла женщина, услышав мой разговор с подругой, и всё рассказала. Оказывается, эта "незнакомка" работала вместе с моим мужем. Что я тогда ему устроила..."

Гиф © Gyphy

5. "Мы навещали наших родителей в другом штате, и вечером в отеле я заметила, как муж и наш двухлетний малыш мило сопят на кровати..."

"Я захотела сделать фото, но мой телефон лежал далеко, поэтому я взяла его. Когда я делала фото, пришло сообщение от какой-то девушки. И выяснилось, что он изменял мне с ней полтора года".

Гиф © Gyphy

6. "Наша трёхлетняя дочь поймала своего отца на лжи. Она нажала на кнопку автоответчика и случайно записала его разговор с любовницей"

"Сперва он всё отрицал, но видели бы вы его лицо, когда я ему это включила. С нашего развода прошло больше двадцати лет, он женился в третий раз, а я просто счастлива, что теперь не мне приходится ломать голову над тем, в чьей постели он будет этой ночью".

Гиф © Gyphy

7. "Мой теперь уже бывший муж постоянно уходил из дома, стоило мне вернуться с работы. Он говорил, что ходит к маме помогать. Она в то время боролась с раком, поэтому у меня не было причин ему не верить"

"Пока кто-то не отметил его на фото, где он веселился топлес в доме одной из своих подруг. Всё это время я единственная зарабатывала нам на жизнь, содержала его, нашего ребёнка и своих родителей. Всё это только ради того, чтобы он помогал своей маме. Этот козёл не признался в измене даже спустя десять лет".

Гиф © Gyphy

8. "Муж постоянно брал мою машину, пока я была на учёбе или работе. Однажды он не приехал за мной вечером и написал, что ему пришлось уехать в Атланту по семейным обстоятельствам..."

"Оказалось, что он был там со своей бывшей. А потом навестил ещё одну девушку, с которой встречался до меня. Они кувыркались в моей новой машине, а он хвастался перед ними, что смог её купить сам. Я так рада, что послала его после этого случая. Он ещё украл у меня кучу денег. А машину удалось вернуть, потому что он попал на ней в ДТП. Я подала заявление об угоне, поэтому мне позвонили из полиции. Но всё равно мне пришлось отдать 175 долларов (примерно 12,8 тыс. рублей. — Прим. Лайфа), чтобы выкупить её со штраф-стоянки".

Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий

Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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